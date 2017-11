Martine et Naomie : 1er prix d’excellence ? Ca va les chevilles !

Aujourd’hui nos hôtes du jour, Martine et sa fille Naomie, reçoivent leurs invités pour leur présenter leur version d’un noël parfait. Et à peine leurs invités arrivés, Martine, toute fière, dévoile leurs précédents exploits dans le domaine. 10 années consécutives qu’elles gagnent le 1er prix du concours des plus belles maisons décorées, Martine et Naomie ont de quoi se vanter. A force de persévérance, elles ont même remporté un prix d’excellence… Attention à ne pas prendre trop le melon quand même, surtout qu’elles vont être attendues au tournant par leurs concurrents... Alors Martine et Noémie vont-elles honorer leur titre ? Réponse dans l’émission « Mon plus beau Noel », diffusé mardi 28 novembre.