Pour mériter les cadeaux, il faut chanter !

C’est le moment d’ouvrir les cadeaux de Noël ! Mais chez Celia et Catherine, tradition oblige, il faut chanter tous ensemble les célèbres chants de Noël : « Petit Papa Noël » ou encore « Douce nuit » version alsacienne. Tous les invités sont réunis au salon pour fredonner ensemble ces chants typiques. Ce n’est pas toujours évident de chanter juste ! Regardez ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du jeudi 14 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.