Mon plus beau Noël revient !

Valérie Damidot revient pour une troisième saison inédite.Cette année, elle sera accompagnée du Chef Juan Arbelaez. Les deux animateurs, passionnés de Noël, livreront leurs meilleurs conseils et astuces pour Noël. Chaque semaine, quatre familles vont se recevoir à tour de rôle et se noter pour déterminer qui a organisé le plus beau et le plus magique des Noëls. Retrouvez la troisième saison de Mon plus beau Noël du lundi au vendredi à 18h10 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

