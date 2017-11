Naomie et Bastien : Vive le vent d’hiver !

Tout au long de la semaine Bastien, en binôme avec sa mère Colette, a eu un vrai coup de cœur pour Naomie, elle aussi en compétition avec sa mère Martine. Il la cherche, la taquine et la drague, mais rien n’y fait ! Pour plus de calme pendant le dîner, Véronique et Roger, les hôtes de la soirée, décident de les mettre à l’opposé autour de la table. C’est la grande déception pour Bastien…. Mais il ne lâche rien et décide de voler la fleur destinée à sa mère pour l’offrir à Naomie, « plaisir d’offrir, joie de recevoir ». Et Bastien ne va pas être déçu. La jeune fille le prend à la rigolade et lui rend une simple tige sans fleur… Bastien se prend un vent monumental devant tout le monde, et même Valérie en rigole derrière son écran… Extrait de « Mon plus beau Noël » diffusé mercredi 29 novembre sur TF1.