Notes en dessous de la moyenne, c'est l'heure des règlements de compte

C'est la fin de semaine, tous les binômes ont pu proposer leur réveillon de Noël. Ce n’est que le vendredi que l'une ultime note sur l’esprit de Noël sera attribuée lors de la grande finale orchestrée par Valérie Damidot. Alors, les invités ont-ils bien été accueillis ? L’ambiance était-elle à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’une soirée de Noël ? Cette 4ème note pourra chambouler le classement final ! C'est l'heure des règlements de compte pour Eric et Malaury, Celia et Catherine, Arnaud et Patrice, et Alan et Sandra. Extrait de l'émission "Mon plus beau Noël" diffusée le vendredi 15 décembre sur TF1.