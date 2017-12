Le Père Noël est un fêtard : « Trinquer avec le Père Noël, ça casse le mythe »

La tradition de Lisa et Marine, c’est de terminer la soirée de Noël en boîte de nuit. Et si ce soir, ils ne partent pas en discothèque, c’est la discothèque qui viendra à eux. Une tradition qui n’est pas vraiment du goût de la brigade de Noël et l’arrivée d’un Père Noël très original ne va pas arranger les choses … «Le Père Noël ne danse pas, il passe par la cheminée, il boit un verre de lait chaud, il pose des cadeaux et il reprend son traineau, » tient à préciser Yann. Dani, ça ne l’a pas dérangé du tout ! Et c’est parti pour « la chenille qui redémarre » avant de trinquer au champagne avec le Père Noël. « Ça casse le mythe, » regrette Daniel.