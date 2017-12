« Petit Papa Noël » version rap : le nouveau tube de Dani

Après un dîner qui a littéralement conquis les papilles de leurs invités, il est l’heure du dessert et plus particulièrement de la fondue au chocolat chez Lisa et Marine. Attention, il ne faut pas faire tomber son chamallow au risque de se voir attribuer un gage … « Malheureusement, je n’ai pas eu de chance. J’ai fait tomber ma fraise ! » Manque de chance pour Dani, il va devoir exécuter un gage. Marine décide : « Chanter Petit Papa Noël en version rap ». Bravo Dani, bel esprit de Noël ! « Il m’a régalé, le top, » se réjouit Lisa. Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le lundi 18 décembre 2017 sur TF1.