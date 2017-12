Des photos du repas… pas au goût de tout le monde !

Pour l’entrée de leur menu de Noël, Eric et Malaurie servent à leurs invités du gésier et de la terrine de sanglier accompagnés d’haricots verts. Les haricots verts sont issus de leur potager et les gésiers et sanglier ont été chassés par le couple. Mais, cette entrée va-t-elle plaire aux convives ? Alan et Sandra jugent le dressage très approximatif… Quant à Arnaud, il ne comprend pas qu’on serve des haricots verts pour Noël ! Et pour couronner le tout, Eric et Malaurie montrent les photos des animaux qu’ils ont chassé pour préparer le repas… c’est ce qu’on pourrait appeler… un faux pas ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du mardi 12 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.