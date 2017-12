Plat de résistance : Eric plombe l’ambiance !

Pour Arnaud et Patrice, c’est l’heure de servir le plat. Au menu : ballotine de caille farcie aux morilles accompagnée d’un gratin dauphinois au foie gras ! Première réaction : la présentation qui n’est pas digne d’un repas de Noël d’après Sandra et Alan. Mais C’est Eric qui n’y va pas de main morte. Pour lui, c’est une ballotine industrielle ! Mais Arnaud lui soutient qu’il a cuisiné lui-même les ballotines et a réalisé la farce ! Eric n’y croit pas et crie à l’escroquerie ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du mercredi 13 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.