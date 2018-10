Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot revient le 12 novembre !

La plus grande compétition de Noël revient sur TF1 ! Dans Mon plus beau Noël, 4 familles vont se lancer le défi de taille : réaliser la plus belle fête de Noël. Pour rendre cette soirée inoubliable, les participants devront faire preuve de beaucoup d’imagination pour éblouir les yeux de leurs concurrents puisque chaque binôme sera noté sur 4 critères : la décoration avec le sapin de Noël, le repas, la tradition avec une animation, et surtout l’esprit de Noël. A la fin de la semaine, ils découvriront les notes qu’ils ont obtenues et les gagnants repartiront avec 4 000 euros. Une compétition rude les attend, mais ils sont prêts à tout pour faire voyager leurs hôtes. La magie de Noël sera-t-elle au rendez-vous ? Retrouvez la saison 2 de Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot dès le 12 novembre du lundi au vendredi à partir de 17h10 sur TF1.