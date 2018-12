Mon plus beau Noël - Yohann et Sylvie

A l’approche du 24 décembre, « Mon plus beau Noël » revient pour une seconde saison inédite ! Cette compétition exceptionnelle se déroule sous l’œil expert de Valérie Damidot qui prodigue « astuces et conseils » pour réussir un bon réveillon. Bienvenue dans la compétition où s’affrontent les plus grands passionnés de Noël, l’événement de l’année que l’on doit à tout prix réussir ! Chaque semaine, 4 familles, persuadées d’organiser le plus beau des Noël, se lancent un défi : démontrer aux autres que leur Noël est le plus magique de tous. Du lundi au jeudi, les duos vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres pour partager, avant l’heure, une soirée de Noël inoubliable, véritable répétition générale de leur réveillon ! Chaque jour, pour se départager, ils devront noter leur soirée selon plusieurs critères : La décoration et le sapin de Noël : Les invités jugeront la pièce maîtresse de Noël : le sapin mais aussi toute la décoration de la maison comme la façade, le salon, la table… La magie de Noël a-t-elle été au rendez-vous ? Le menu de Noël : Les hôtes convient leurs invités à déguster leur menu composé des spécialités dégustées à cette période. Le repas a-t-il été à la hauteur d’un réveillon d’exception ? La tradition de Noël : Entre spectacle sons et lumières, chorégraphie déguisée, visite surprise du Père Noël, séance photos souvenirs et autres activités, les hôtes vont proposer « leur coutume ». Ces moments de partage et de convivialité sont-ils parvenus à émerveiller les convives ? Mais il reste encore une dernière note : L’esprit de Noël.Ce n’est que le vendredi, jour de la grande finale de la semaine orchestrée par Valérie Damidot, que les duos attribueront cette ultime note. Après avoir vécu toutes les soirées, chaque famille aura le recul nécessaire pour pouvoir comparer et classer celle qui les a le mieux reçu et qui les a le plus transporté dans la féerie de Noël. Cette 4è note pourra chambouler le classement final ! Quel binôme aura obtenu la meilleure moyenne durant cette semaine de compétition ?Quel réveillon aura été le plus magique de tous ?Et qui remportera la somme de 4000 euros ? Grâce à « Mon plus beau Noël », préparez-vous à fêter Noël avant tout le monde !