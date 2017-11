Tradition alsacienne : « J’ai trouvé ça très marrant de me faire fouetter »

Naomie et Martine ont décidé d’époustoufler leurs concurrents avec une surprise de taille… C’est une calèche tirée par deux chevaux déguisés qui approchent. Le binôme du jour a tout misé sur la tradition alsacienne… De quoi épater les invités. Deux personnages d’antan font leur apparition des cadeaux plein les mains. Mais les candidats vont devoir les mériter et pour ça ils doivent pousser la chansonnette. Alors sortez les partitions de Noël et c’est parti pour tous les plus grands tubes de fin d’année. Tous se donnent à fond et en particulier Bastien qui tient toujours à impressionner sa belle Naomie… Extrait de « mon plus beau noël » du mardi 28 novembre.