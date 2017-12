Tradition de Noël : un concert de trompes de chasse !

Aujourd’hui, Eric et Malaurie proposent un réveillon de Noël sur le thème de la chasse à leurs invités. Pour la tradition de Noël, ils restent dans leur thème et emmènent tout le monde dehors pour un petit concert. Pour la messe de minuit, on peut aller écouter des chants mais également des sonneurs qui jouent de la trompe de chasse. Alors, est-ce que cette tradition originale va faire l’unanimité ? En tout cas, le son de la trompe donne le fou rire aux invités ! Mais c’est un instrument pas si facile à jouer. Regardez les duos en compétition essayer d’en jouer ! Extrait de l’émission "Mon plus beau Noël" du mardi 12 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.