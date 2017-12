Un bain dans une eau glacée !

Un noël russe ! Voilà ce que Cristale et Lenny avaient annoncé à leurs convives. Et les deux amoureux sont allés au bout de leurs promesses... Même un peu plus loin. « La tradition chez les russes, c’est de prendre des bains glacés », déclare Crystale. Dans une petite piscine gonflable, Lenny verse des glaçons dans de l’eau et invite ses convives à se baigner. Face à ce nouveau défi, les invités se prêtent au jeu. S’ils se mettent tous en combinaison, Yohann, lui, préfèrent rester en maillot. Une bataille d’eau commence alors dans la piscine. Un moment inoubliable qui restera pendant très longtemps dans les mémoires de Romina, Prisca, Nicolas, Jérôme, Yohann, Audrey, Cristale et Lenny. Et après tout, c’est ça l’esprit de noël ! Extrait de l’émission « Mon plus beau noël » du mercredi 6 novembre 2017 sur TF1 à revoir sur MYTF1 !