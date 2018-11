Un chef à domicile pour le repas de Noël ? "C'est dommage !"

Maria et Françoise reçoivent leurs invités pour un Noël tout en élégance à Cannes. Cela fait 13 ans qu’elles n’ont plus fêtés cet événement suite au décès du papa de Maria et mari de Françoise. Elles ont donc décidé de changer leur ancienne organisation pour le repas de Noël. C’est d’ailleurs un mystère pour tous leurs invités qui les attendent au tournent et se pose la question de qui cuisinera ? Et SURPRISE ! Tout est fait maison, mais par un chef à domicile. Habituellement Françoise cuisinait mais elle a décidé de confier cette tâche à un chef pour reprendre la fête en douceur. Mais ça ne fait pas l’unanimité auprès des convives pour qui cette fête est avant tout un moment de partage… – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 28 novembre 2018.