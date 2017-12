Un final explosif sur de la country

Pour accueillir leurs invités Romina et Prisca ont fait les choses en grand. Dans un immense loft, les amies ont tout donné en terme de décoration. Le père noël, les chaussettes rouges, le sapin… C’est vraiment Noël dans toute sa splendeur ! Et pour conclure la soirée, les copines ont réservé une petite surprise aux convives. Elles invitent ces derniers à danser la country sur des musiques de Noël. Un final juste explosif qui plonge les invités dans la magie de Noel. De son côté, Valérie Damidot valide l’initiative et semble même conquise. « L’important à noël c’est de partager et c’est ce qu’elles ont essayé de faire toute la soirée. Le final est juste génial », lâche-t-elle. Bravo les filles ! Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » du lundi 4 décembre 2017 à 18h15 sur TF1 et à revoir sur MYTF1 !