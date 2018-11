Un Noël dans un manoir ? Les invités effrayés !

Zakia et François-Xavier reçoivent leurs hôtes chez eux pour montrer leur plus beau Noël. C’est sous le thème Noël aristo qu’ils vont passer cette soirée ensemble dans un… manoir ! Refroidis par le peu décoration extérieur, les invités s’élancent alors à l’intérieur et là, FRAYEUR ! Ils découvrent sur tous les murs de la maison des trophées de chasse d’animaux empaillés. Ce n’est pas vraiment la décoration qu’on a l’habitude de voir, encore moins pour Noël ! Immersion originale pour les invités ce soir. – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 15 novembre 2018.