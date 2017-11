Un premier diner compliqué…Un traiteur pour Noël

C’est l’heure de s’attabler pour goûter le repas préparé spécialement pour l’occasion par les hôtes du jour, Jérémy et Adrienne. Cassolette de Saint-Jacques, et terrine de saumon, le binôme du jour frappe fort et les candidats salivent déjà… Même Valérie n’hésite pas à complimenter le chef ! Mais avant-même qu’ils aient le temps d’en goûter une fourchette, voilà que la nouvelle tombe… Jérémy et Adrienne n’ont pas cuisiné leur repas de Noël mais ont fait appel à un traiteur ! C’est le choc général dans l’assemblée. Les candidats n’en reviennent pas. Mais c’est la tradition de fin d’année familiale et Jérémy tient à leur préciser que c’est le même traiteur chaque année ! Adrienne aussi se justifie « il est très très bon » ! C’est ce que nous verrons avec les notes attribuées pour leur repas de fête… Extrait de l’émission « mon plus beau noël » du 27 novembre 2017.