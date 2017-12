Un spectacle son et lumière WHAOU !

Daniel et son fils Christophe proposent aujourd’hui un Noël son et lumière. Après 5 mois de travail et 700 000 LED, ils sont enfin prêts à accueillir leurs convives. Noël, c’est l’événement de l’année que l’on doit à tout prix réussir ! Christophe et Daniel, électriciens professionnels, offrent un spectacle son et lumière pour la tradition de Noël. Et c’est un grand « WHAOU » pour Yann et Vanessa. Tout le monde est époustouflé, même Marine et Lisa qui commencent à danser sur la musique techno ! Alors, Daniel et Christophe ont-ils réussi à transmettre le rêve et la convivialité de leur Noël ? Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le jeudi 21 décembre 2017 sur TF1.