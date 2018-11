Quand un village de Noël provoque un clash entre deux candidates

Ce soir, Xavier et Laurent reçoivent leurs invités pour montrer leur plus beau Noël. Et pendant qu’ils s’occupent des dernières préparations du repas, leurs convives font un tour pour juger leur décoration de Noël. Raffiné et élégant, ce sont les avis de la majorité d’entre eux. Et certains sont même bouche bée à la découverte d’une gigantesque reproduction d’un village de Noël. Mais lorsque Louisa ose critiquer le fond mis à l’arrière, qui selon elle ne correspond pas avec l’ambiance de nuit que transmet le village, Anne voit rouge en voulant la contredire. Pour les calmer, Remy tente d’apaiser la situation. Mais nos deux lutins de la compétition, Serge et Daniel ont de la peine de voir une querelle pendant la période de Noël. La magie de Noël reviendra peut-être pour le reste de la soirée. - Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait de l’épisode du mercredi 21 novembre 2018.