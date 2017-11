Une arrivée illuminée : Jeremy et Adrienne mettent le paquet !

C’est le premier binôme, Jérémy et Adrienne, qui ouvre le bal. Il est l’heure pour leurs concurrents de découvrir la décoration extérieure de leur maison. Et pour Roger « ça fait beaucoup d’illuminations », ce qui fait rebondir sa compagne Véronique, « on dirait un concours de décorations électriques ». Le couple n’a pas sa langue dans sa poche mais pour Martine et Noémie, Véronique est une « pète-sec »… La compétition est lancée et ça promet… Il est temps pour nos candidats de rencontrer les hôtes du jour et Jeremy et Adrienne ont tout prévu. Accessoires sur la tête et même sur leur chien, ils ont pensé à tout, sauf peut-être au côté kitch ou too much… Ce qui est sûr c'est que le père noël ne pourra pas les rater cette année ! Extrait de l'émission " Mon plus beau noël " du lundi 27 novembre.