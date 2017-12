Une crèche viviante #PassionCrèche #PassionCollection

Il est temps de découvrir la tradition de Noël d’Emilie et Dani. Et c’est au sous-sol que ça se passe. Tous les invités descendent et découvrent la nouvelle passion de Dani : les crèches. Et, une chose est sûre, il ne fait pas les choses à moitié. Dani possède une collection d’environ 450 crèches et il a une surprise pour ses convives : ils vont recréer une crèche vivante ! Alors qui sera déguisé en Vierge Marie, en âne, en vache ou en rois-mages ? Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le mercredi 20 décembre 2017 sur TF1.