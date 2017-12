Véronique sous le choc : « c’est des idiots ! »

C’est le moment pour Véronique et Roger de découvrir ce qu’ont pensé leurs concurrents de leur repas de Noël idéal. Et malheureusement pour Véro c’est la désillusion totale… Des 3, des 4 sur 10, pour leur décoration, alors là elle n’en revient pas ! Elle crie à la stratégie, et elle est sûre d’elle, ses concurrents se sont acharnés simplement pour gagner. Elle compte donc sur les notes attribuées à son dîner pour remonter la pente. Et encore une fois, c’est le choc ! Après une préparation entièrement faite maison et un choix de mets raffinés, elle n’en croit pas ses oreilles. Les commentaires et les notes de ses invités l’a font halluciner « je crois rêver » dit-elle furax à Roger, muet tout au long du visionnage. Véronique ne décolère pas, « c’est à l’image de ce qu’ils sont, c’est-à-dire pas des gens comme nous »… Le visionnage n’est pas fini alors qui sait peut-être que Véronique et Roger auront une bonne surprise en étant désignés grands vainqueurs de cette première de compétition… Mais vu comment s’est parti ça s’annonce mal barré ! Réponse dans l’émission « Mon plus beau Noël » diffusé ce vendredi 1 décembre.