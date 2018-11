WOW : Un spectacle son et lumière ÉPOUSTOUFLANT pour Noël !

« Mon plus beau Noël » est de retour avec une deuxième saison inédite présentée par Valérie Damidot. Et pour ouvrir la compétition, on retrouve Anthony et Jonathan qui vont faire vivre une soirée de Noël exceptionnelle à leurs convives. Avec pour thème « Noël tout en lumière », le binôme a décidé d’en mettre plein la vue et a misé sur une décoration extérieure absolument grandiose ! Pour l’animation de la soirée, ils ont choisi de faire ce qu’ils font depuis plusieurs années : un light show, soit un spectacle de son et lumière. L’effet est immédiat pour leurs concurrents qui restent bouche bée face à un tel spectacle digne d’un show à l’américaine, avec le clou du spectacle : le Père Noël en personne ! Certains versent même leur larme, tandis que d’autres sont plus réticents sur cette animation qu'ils considèrent « trop moderne » – Retrouvez Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damidot du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1.