Yann et Vanessa « les illuminés » du jardin : « Oh la vache »

Direction le Var en Provence pour un Noël aussi féerique qu’électrique chez Yann et Vanessa et pour cause. Pour Yoann, un Noël réussi est un noël lumineux et de ce côté-là, il a mis le paquet ! « Notre Noël à nous ce sera le plus beau parce qu’on y a mis tout notre cœur, » confie Vanessa. Les invités arrivent et la première chose qu’ils découvrent c’est le jardin très très très illuminé ! Il aura fallu deux mois au couple pour installer 60000 lampes, 66 kilomètres de guirlandes, 2 machines à bulles, 1 canon à neige et des dizaines de petits personnages. « Oh la vache ! » s’exclame Valérie Damidot qui observe le spectacle, « C’est grandiose. Je crois que c’est le jardin le plus illuminé que j’ai vu depuis le début de la compétition ». Pour Daniel, « ça reste un petit peu ennuyeux ». Extrait de l’émission « Mon plus beau Noël » diffusée le lundi 18 décembre 2017 sur TF1.