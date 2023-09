Mon sauveur, cet assassin

Thriller • Téléfilm |

Lily, une jeune fille âgée de 18 ans, est agressée par un homme cagoulé alors qu'elle fait son jogging dans un parc désert. Heureusement, un inconnu intervient, maîtrise son agresseur et lui dit de s'enfuir. Le lendemain, Lily croise par hasard son mystérieux sauveur et tombe immédiatement sous son charme. Mick est un jeune homme un peu à part : il vit sur un bateau et va où bon lui semble grâce à l'argent qu'il a hérité de ses parents, morts tous les deux quelques années auparavant. Il écrit aussi des nouvelles, ce qui plaît beaucoup à Jennifer, la mère de Lily, qui a elle-même publié de nombreux livres sur des affaires criminelles