Mon voisin le tueur

Cinéma - Comédie | 2000

Croulant sous les dettes et marié à une femme acariâtre, Nicholas Oz (Matthew Perry) est au bout du rouleau. Quand il découvre que son nouveau voisin n'est autre que Jimmy Tudesky (Bruce Willis), dit "Jimmy la Tuplipe", un célèbre et dangereux tueur à gages, sa vie va devenir un cauchemar. Aussi fasciné que terrorisé par son voisin, Oz va être entraîné dans une aventure rocambolesque où les fusillades côtoient les parties de rires ! Comédie burlesque sur fond d'univers mafiaux, Mon voisin le tueur fait la part belle aux imprévus et aux rebondissements... Avec Rosana Arquette et Natasha Henstridge