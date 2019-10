La tribu Monchhichi saison 2 inédite arrive sur TFOU

Retrouvez tous vos héros préférés à partir du mercredi 6 novembre vers 7h05

Cette nouvelle saison est l’occasion de découvrir davantage les personnalités qui composent la communauté facétieuse de la tribu Monchhichi et d’accueillir des nouveaux venus comme Scoop, le reporter-photographe intrépide qui publie tous les jours le journal monchhinews, et Cabriol, l’animal de compagnie d’Hanae , un pangolin enjoué, qui rivalise d’adresse avec sa maîtresse pour faire des acrobaties dans l’arbre !



Notre trio de héros, Hanae, Saule et Kauri, redouble d’ardeur pour maintenir l’harmonie au sein de l’arbre rêveur, protéger les rêves des enfants et repousser les attaques du terrible Aïkor, dont la magie est devenue encore plus puissante ! Ils s’aventurent dans de nouveaux territoires extraordinaires, parsemés de dangers, comme la Colline Mystérieuse, pour chercher notamment des antidotes aux sortilèges d’Aïkor…



Pour démarrer cette nouvelle saison, découvrez l'épisode special« Le Chemin des rêves » mercredi 6 novembre à 7h05.



Scoop, le reporter de l’Arbre Rêveur, compte se servir de la grande Tsuru fabriquée à l’occasion de la célébration des Jolis Rêves afin de se rendre dans le Monde des Enfants et y faire son plus bel article. Sylvus refuse, c’est beaucoup trop dangereux ! Mais Kouët l’encourage à aller au bout de sa folle idée. Elle l’accompagnera ! Le duo met alors en place un plan qui pourrait bien condamner à jamais les rêves des enfants…



Ce Spécial inédit « Le Chemin des Rêves » sera proposé en avant-première sur MyTF1 dès le mercredi 30 octobre.



Production : Technicolor Animation Productions

Format : 2x13’

Cible : 3/6 ans

Genre : aventure / comédie