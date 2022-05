La tribu Monchhichi - Artus mon héros

A cause d’un cadeau qui ne lui a pas plus, Timbrelle s’est disputée avec Artus. Kouët va alors aider le peintre désespéré à « reconquérir » la postière. Ils mettent en place un faux reportage mettant en scène Artus domestiquant une fausse crikonia dorée, le faisant passer pour un héros ! Mais Timbrelle, sceptique, décide d’aller à la Colline Mystérieuse, accompagnée du Trio voir ce qu’il en est de cette fameuse crikonia… Affolés d’être découverts, Kouët et Artus partent vite à leur poursuite. Mais une véritable crikonia dorée guette…