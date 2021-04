La tribu Monchhichi - Drôle de Cabriol Partie 2

La communauté ne veut plus de Cabriol… Il a détruit les étamines d’harmonia, un ingrédient essentiel à l’Elixir de Rêves. Vite ! Le Trio doit se rendre au dédale des rochers rouleurs pour en retrouver. S’étant pris d’affection pour Hanae, le bongolin va suivre le Trio et l’accompagner dans sa quête. L’occasion pour lui de se montrer indispensable et de trouver sa place dans la Tribu…