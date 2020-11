La tribu Monchhichi - Hanae et la perle bondissante

Parce qu’elle s’est blessée, Hanae ne pourra pas participer au final de la grande fête de la voltige. Dépitée, elle découvre alors l’existence d’une perle bondissante, permettant à quiconque l’a en main de faire des sauts prodigieux ! N’écoutant pas les avertissements de Sylvus, Hanae trouve la perle dans la Colline Mystérieuse et la ramène sur l’Arbre. Un dangereux phénomène se produit alors : la perle devient géante, rebondit partout et va même jusqu’à absorber Kauri qui se retrouve coincé à l’intérieur. Vite, Hanae et Saule mettent un plan en place pour le sauver !