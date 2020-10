La tribu Monchhichi - Insatiable Kauri

Voulant ajouter des fleurs de Gourmandine dans l’un de ses gâteaux, Pat introduit par erreur une fleur de Goulafron qui provoque chez celui qui la mange une insatiabilité permanente et hors-du-commun. Et c’est Kauri qui en fait les frais ! Affamé, le Chhichi dévore tout ce qui passe à sa portée ! Pendant que Képix retient le Chhichi, Hanae et Saule partent chercher de l’Argiluminia, le seul remède possible. Mais vite ! car Kauri, hors de contrôle, cherche à manger les Fruits Lumineux…