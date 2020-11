La tribu Monchhichi - Kauri le colosse

A cause d’un sort d’Aïkor qui a mal tourné, Kauri se retrouve doté d’une super-force ! Mais le Chhichi ne maîtrise pas ce nouveau pouvoir. Il provoque des accidents et perd confiance en lui. Sous l’impulsion de Kouët et Scoop, Kauri retrouve le moral et part se débarrasser d’Aïkor à tout jamais ! Mais le sorcier a plus d’un sort dans son sac…