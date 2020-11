La tribu Monchhichi - Kepix & le nouveau trio

Durant une confrontation avec les lézards, Saule se casse la jambe et le képi de Képix se fait détruire. Et c’est Kouët qui neutralise les Zaffreux ! Mais le gendarme, sans son précieux couvre-chef, devient enragé et abuse de son pouvoir sur la communauté. Seul le parfum d’une feuille de fleuràpattes dormeuse saura lui faire retrouver son état normal. Hanae et Kauri partent à sa recherche, accompagnés de Kouët, dont l’odorat est indispensable pour cette mission.