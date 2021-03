La tribu Monchhichi - La bêtise de trop

Incognitos, les Chhichis ont fait une belle farce aux Zaffreux ! Mais ils ignorent que Zaki est présent… Et c’est lui qui est accusé de la bêtise ! Voulant se cacher de la fureur d’Aïkor, il se réfugie dans l’Arbre Rêveur, accueilli par le Trio et les Monchhichi. Mais il commet de nombreuses bêtises et sème la pagaille dans la communauté. Le Trio doit vite trouver une solution pour calmer Aïkor et permettre à Zaki de retourner parmi les Zaffreux…