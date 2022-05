La tribu Monchhichi - Le doudou perdu

Hanae a trouvé un doudou tombé dans les Herbes Basses et s’y attache. Elle tente de le raccommoder en cachette, un peu honteuse de s’être entichée d’un doudou. Mais par inadvertance, le doudou tombe dans l’Elixir de Rêves et s’envole vers la Colline Mystérieuse ! Ce que ne savait pas Hanae, c’est que cet ours en peluche appartient à un enfant qui l’a envoyé aux Monchhichi pour être réparé. Il faut vite le retrouver pour lui renvoyer avant la tombée de la nuit !