La tribu Monchhichi - Le meilleur concert

Hanae, Kauri, Pollinia et Scoop répètent pour le Grand Concert de l’Amitié qui aura lieu ce soir. Mais Pollinia et Scoop ont une toute autre idée musicale de ce que doit être le concert. C’est la scission ! La jardinière et le journaliste décident alors de créer leur propre groupe, les Scoop-Pollinos. Il n’y aura donc plus un mais deux concerts, chaque groupe y allant de sa promotion pour convaincre les Monchhichi. L’unité de la communauté saura-t-elle résister à cette guerre des concerts ?