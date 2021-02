La tribu Monchhichi - Le mystère de la scintilangue

Timbrelle ne peut plus écrire les bonnes adresses sur les Tsurus… Elle a respiré une graine de scintillia et ne peut s’exprimer qu’en scintilangue, le langage des monchhinelles scintillantes ! Dans le but de lui faire respirer une autre graine pour la guérir, le Trio l’accompagne dans le Dédale aux Cents Mirages, une zone du Labyrinthe Interdit. Mais une crikonia géante s’est installée près de la précieuse fleur et empêche les Monchhichi d’y accéder…