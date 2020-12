La tribu Monchhichi - Le nouveau Feuillu

Sylvus soumet son assistant à une épreuve : inventer et fabriquer une potion de son choix. Manquant d’assurance et sous l’impulsion de Saule, Feuillu confectionne une potion de Super Confiance et l’essaye sur lui-même. Mais ayant raté son dosage, l’apprenti se retrouve doté d’une assurance abusive ! Trop sûr de lui, il se lance dans le projet de rendre l’Arbre Rêveur beaucoup plus productif en Fruits Lumineux... Le Trio doit vite l’arrêter avant qu’il ne mette la communauté en danger !