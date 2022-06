La tribu Monchhichi - Les chhifous du volant

C’est la course annuelle des Chhifous du Volant ! A bord de leurs monchhiglisseurs, Hanae, Saule, Kauri, Sylvus, Timbrelle et Kouët s’élancent pour une course effrénée à travers le pays Monchhichi ! Mais Saule, ayant vu à l’entrainement qu’Hanae est bien meilleure qu’elle, a trafiqué sa caisse à savon. Et en pleine course il déclenche son turbo, prenant la tête ! Découvrant la tricherie, Hanae décide de prendre un raccourci, au risque de se mettre en grand danger ! Et en prime, les lézards se mêlent à la course, bien décidés à semer la pagaille !