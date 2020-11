La tribu Monchhichi - Les voleurs d'anniversaire

Pour l’anniversaire-surprise d’Hanae, Pat a fabriqué une immense pièce montée ! Mais, au pied de l’Arbre, alors que Saule et Képix chargent des cadeaux à côté du gâteau, les lézards les paralysent et volent la pièce montée ! L’anniversaire d’Hanae est en danger ! Vite, Kauri part en quad à leur poursuite ! Pendant ce temps, Scoop et Kouët occupent Hanae pour qu’elle ne s’aperçoive de rien…