La tribu Monchhichi - Les voleurs invisibles

Suite à une bêtise, Hanae doit ranger le laboratoire de Sylvus et remettre les Fruits Lumineux près de l’alambic. Mais Aïkor a donné aux Lézards une potion d’invisibilité, et c’est donc incognito que Blitz et Glitz chipent deux Fruits Lumineux.