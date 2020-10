La tribu Monchhichi - Mes meilleurs chhizamis

À la suite d’une grosse dispute, Hanae et Saule ne se parlent plus. Sur l’initiative de Kauri, la communauté organise une fête pour les réconcilier mais tout se passe tellement mal que tous les Monchhichi en viennent à se disputer ! Sylvus et Kauri devront alors mettre en place un plan pour réconcilier tout le monde…