La tribu Monchhichi - Pat et les voleurs d'étoiles

Les Monchhichi préparent la Fête des Etoiles qui aura lieu demain soir. Chacun y a va de son coup de main et de sa créativité. Pat crée un magnifique gâteau avec des fruits étoilés, des fruits extrêmement rares que son grand-père conservait. Kouët de son côté a décidé de distribuer des pierres roses en forme d’étoile ! Mais, pendant la nuit des scarabées violets boulottent les étoiles du gâteau de la pâtissière et dérobent les pierres de la coiffeuse. C’est le drame. Pat est accusée par Kouët d’avoir volé ses pierres, Képix mène l’enquête. Pat n’aura de cesse de prouver son innocence en allant confondre – à ses risques et périls - les scarabées cachés dans la Colline Mystérieuse.