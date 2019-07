Suite à un combat gagné contre Aikor, Saule s’empare de son sceptre. Alors que Sylvus demande au petit Chhichi de se débarrasser de l’objet maléfique, Saule, étrangement fasciné, ne peut s’y résoudre et ment, gardant l’objet en cachette. Petit à petit, des tensions inhabituelles apparaissent au sein de la communauté, et tout semble provenir d’un Saule qui n’est plus vraiment lui-même…