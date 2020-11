La tribu Monchhichi - Tombée du ciel

Catastrophe, l’étoile des Tsurus est percutée par une étoile filante ! Elle tombe et s’écrase dans les Roches Noires, juste devant Pastou. Vite, les Chhichis doivent construire une fusée pour renvoyer l’étoile dans le ciel sinon les Tsurus ne pourront plus être guidées ! Mais Pastou, traumatisé par son choc avec l’astre, devient archi-collant avec les Monchhichi et met en danger la fabrication de la fusée…