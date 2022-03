La tribu Monchhichi - Trop facile !

A la suite d’une dispute sur la facilité du métier de l’autre, Képix et Pastou décident d’échanger leurs postes. Le gendarme devient berger et le berger devient gendarme ! Mais leurs incompétences dans ces domaines provoquent diverses catastrophes dans l’Arbre dont la fuite des monchhinelles et de quelques Tsurus. Voyant que le Trio est parti à leurs trousses et que l’Arbre est sans défense, les lézards en profitent pour aller voler un Fruit Lumineux…