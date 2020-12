La tribu Monchhichi - Un amour de lézardeau

Glitz reçoit la visite de son petit neveu Zaki ! Jouant dans les Herbes Basses avec son oncle, le lézardeau rencontre Saule et sa monchhiroule. Passionné par la mécanique, il tombe admiratif du petit Chhichi et s’arrange pour que celui-ci l’amène sur l’Arbre Rêveur où il prétend avoir perdu la mémoire. Pendant que Saule le prend sous son aile, Hanae et Kauri partent à la recherche de ses parents. Mais pensant qu’il a été enlevé, Glitz met tout en œuvre pour arracher son neveu des griffes des chhichiteux !