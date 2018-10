Monday mornings - Saison 01 Episode 02 - Quelques notes de musique

Un hommes arrive aux urgences, mort en apparence, avec une carte de donneur d'organes. Buck Tierney, qui supervise les transplantations au Chelsea Hospital, a hâte qu'un neurochirurgien déclare cet homme en état de mort cérébrale pour venir en aide à six patients en attente d'organes. Michelle, chargée d'examiner l'homme, constate qu"il a encore quelques réflexes et ne peut se résoudre à prononcer sa mort, même si le don d'organe doit intervenir dans les plus brefs délais. Par ailleurs, Buck se permet d'exprimer sa hâte devant la mère de l'homme accidenté sans la délicatesse qui serait de mise dans ce genre de situation. Trisha, une jeune fille âgée de 13 ans atteinte d'un gliome, refuse de subir une opération au cerveau et préfère jouir du temps qui lui reste à vivre. Harding Hooten se prend d'affection pour cette fillette intelligente, sensible aux talents de pianiste et fait tout pour la convaincre que le docteur Sung Park peut la sauver.