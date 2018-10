Monday mornings - Saison 01 Episode 04 - Intimes convictions

Tina profite d'une réunion en salle 311 pour présenter le cas de Benjamin Decada, un jeune homme âgé de 19 ans, souffrant de TOC sévères. Elle demande l'autorisation d'utiliser un scalpel Gamma pour sectionner les connexions cérébrales responsables de ses troubles. Cette méthode est loin de faire l'unanimité dans l'assistance car elle est très rare et risquée. Hooten y voyant là un besoin d'impressionner lui demande si tout va bien dans son mariage. Blessée et vexée, elle quitte la réunion. Villanueva s'occupe d'Abra Winters, une jeune fille âgée de 15 ans. Elle a reçu un coup de sabot de cheval dans l'abdomen. Il demande à sa monitrice de signer l'autorisation de soin, mais elle ne peut le faire car Abra et ses parents sont scientistes chrétiens. Ses membres refusent tout soin et préconisent la prière comme seul traitement possible.